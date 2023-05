Compagnoni sull'Euroderby: "Leao secondo me andrà in panchina"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Maurizio Compagnoni, giornalista, è intervenuto a Sky Sport parlando anche del Milan in vista del derby di Champions contro l'Inter: "Non credo che ci saranno sorprese, vedremo se giocherà Leao. Io me lo aspetto in panchina ma è una sensazione. Duello decisivo? Difficile dirlo. I centravanti andranno a cozzare contro i difensori centrali. La sfida Tomori-Lautaro potrebbe essere bella anche se l'inglese non marcherà a uomo ma in questo senso il recupero di Kjaer è stato fondamentale"