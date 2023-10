Compagnoni: "Una vittoria contro la Juve servirebbe al Milan per lasciarsi alle spalle le ultime scorie del derby"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così di Milan-Juventus: "Una vittoria servirebbe al Milan per lasciarsi alle spalle le ultime scorie del derby. Per la Juve potrebbe cambiare la percezione delle potenzialità della squadra. Non credo che al momento sia una pretendente dello Scudetto a meno di interventi a gennaio, ma se battesse il Milan potrebbe ribaltare i pronostici".