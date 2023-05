Competizioni europee, solo Bruno Fernandes ha segnato più gol di Kamada negli ultimi 4 anni

MilanNews.it

Secondo quanto riporta sul proprio profilo Twitter Opta Paolo, Daichi Kamada, obiettivo per il centrocampo rossonero per la prossima estate, è il secondo centrocampista per numero di gol realizzati negli ultimi quattro anni di competizioni europee: 14 reti per il nipponico in uscita dall'Eintracht Francoforte. Meglio di lui solamente Bruno Fernandes (18). Completa il podio Pizz (12).