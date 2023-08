Compleanno Brahim, Theo: "Auguri fratellino". Diaz lo ringrazia: "Grazie mille fratello"

Giorno di festa in casa Brahim, con il malagueno che spegne 24 candeline. Non sono mancati gli auguri degli ex compagni rossoneri, in particolare quelli del suo amico Theo: "Buon compleanno fratellino mio". Risposta affettuosa di Diaz, che ringrazia il terzino del Milan: "Grazie mille fratello".