Compleanno Calabria, i numeri in rossonero del capitano del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi Davide Calabria, capitano del Milan, compie 26 anni. Il terzino è entrato nella famiglia rossonera quando aveva 11 anni di età e da quel momento non l'ha più lasciata, facendo tutta la trafila del settore giovanile per arrivare a diventare il capitano della squadra in questa stagione sportiva. Nelle sue 9 stagioni da professionista, Calabria ha giocato in totale 193 partite con il Milan e ha segnato 7 reti. Dopo la Supercoppa vinta a Doha contro la Juventus, a maggio ha vinto lo Scudetto con un ruolo di assoluto protagonista come titolarissimo della squadra. Oggi è il capitano rossonero.