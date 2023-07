Compleanno con rinnovo: tanti auguri ad Antonio Mirante!

Due giorni difficili da dimenticare per Antonio Mirante. Ieri il terzo portiere rossonero ha rinnovato il suo contratto per un'ulteriore stagione, oggi compie 40 anni. Compleanno con rinnovo che viene celebrato così dal Milan su Twitter: "Compiendo 40 anni e pronto a vivere un'altra stagione in rossonero. Passa una giornata memorabile, Antonio!

Hitting the big 4️⃣0️⃣ and enjoying one more season in Rossonero!

Have a day to remember, Antonio!



Compleanno fresco di rinnovo per il nostro numero 83! #SempreMilan



Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/eK57kSC5yu