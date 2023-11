Compleanno Romero, il messaggio del Milan: "Tanti auguri, Lukita!"

Primo compleanno in rossonero quest'oggi per Luka Romero che nella giornata odierna spegne 19 candeline. Ancora giovanissimo, l'argentino deve ancora trovare il modo di ritagliarsi il suo spazio nella rosa di Pioli. I canali social del club hanno mandato il loro messaggio per la festa dell'ex Lazio, scrivendo: "Tanti auguri, Lukita!".