MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alexis Saelemaekers festeggia oggi 24 anni. Il belga è arrivato in rossonero nel gennaio 2020 e si è affermato come un titolare sulla fascia destra, in fase offensiva. Questi i suoi numeri con il Milan, tra campionato, coppe italiane ed europee: 140 presenze in totale con ben 10 gol e 14 assist all'attivo.