Compleanno Thiaw, anche la Nazionale Tedesca fa gli auguri al difensore del Milan

Oggi è il compleanno di Malick Thiaw. Il difensore del Milan ha ricevuto gli auguri del club con un post su Instagram. Non poteva mancare la nazionale: il profilo della Germania ha pubblicato una foto di Thiaw in azione con i colori tedeschi. Il difensore, 22 anni oggi, si sta ritagliando sempre più spazio sia al Milan che, per l'appunto, con la sua nazionale dopo le buone performance di qualche mese fa. Ecco il post: