Compleanno Tonali, i suoi numeri nelle sue tre stagioni in rossonero

Sandro Tonali arriva a 23 anni. Il centrocampista rossonero dopo una prima stagione in sordina, nella scorsa annata è salito in cattedra ed è stato uno dei protagonisti della vittoria dello Scudetto. Tonali èm uno dei leader assoluti della squadra, un milanista e per questo uno dei più amati anche dal pubblico. In quasi tre stagioni, Tonali ha giocato 124 partite, in tutte le competizioni, segnando 7 gol e fornendo 12 assist.