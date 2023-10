Comune di Milano: "Da Inter e Milan nessuna comunicazione di voler lasciare San Siro"

Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, intervenuto ieri in Consiglio Comunale, ha risposto così alla domanda sulle modalità di recuperare gli introiti persi dal possibile addio di Milan e Inter da San Siro: "Non vi è alcun elemento che preveda una mancata entrata per il Comune nell’ambito della concessione, che scadrà nel 2030. Nessuna delle due squadre ha comunicato di voler recedere o di non volerla prorogare. In questo caso il Comune farà le sue valutazioni ovviamente anche in relazione ai recenti provvedimenti della Sovrintendenza" riporta il portale Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo).

"Non è possibile stabilire mancati introiti né gli indotti del privato. Nel caso in cui nessuna delle squadre dovesse chiedere la permanenza dello stadio Meazza sarà necessario operare tutte le valutazioni politiche e tecnico-finanziarie del caso".