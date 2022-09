Comunicato APA Milan dopo la cessione del club a RedBird Capital Partners

MilanNews.it

Milano, 1° settembre 2022 – L’associazione dei piccoli azionisti di A.C. Milan (APA Milan) accoglie con favore la conclusione dell’acquisizione del club rossonero da parte di Redbird Capital Partners, unitamente ad altri importantissimi investitori, nei tempi prefissati a conferma dei solidi fondamentali dell’operazione.



APA Milan ritiene di condividere la visione illustrata dal Fondatore e Managing Partner di Redbird Jerry Cardinale ed il proposito di continuare ad investire in tutte le aree chiave per la promozione degli interessi sportivi e commerciali del club.



Auro Palomba, Presidente di APA Milan, ha dichiarato: “Come ricordato, da 123 anni il Milan è sinonimo di calcio ai massimi livelli ed APA Milan non può che guardare con favore a tutte le iniziative imprenditoriali tese al successo dell’amato club rossonero. Con il medesimo approccio avuto con il fondo Elliott, garantiamo fin d’ora lo stesso spirito di collaborazione e costruzione che ci contraddistingue da sempre nell’unico interesse di A.C. Milan S.p.A. Nei prossimi giorni avremo senz’altro modo di confrontarci con la nuova proprietà e con i membri del consiglio di amministrazione anche in vista dell’assemblea degli azionisti che darà il via al nuovo corso. Siamo confidenti che la maggioranza proseguirà nel proficuo percorso di vicinanza e collaborazione con i tifosi anche per quanto riguarda la presenza in CDA di amministratori indipendenti e vicini alla sensibilità dei Piccoli Azionisti.

Ci tengo a ringraziare altresì il precedente azionista di maggioranza, il fondo Elliott, nonché la famiglia Singer e tutto il management di A.C. Milan S.p.A. che con uno straordinario sforzo iniziato nel 2018 e con un lavoro importante efficace sul fronte sportivo e finanziario hanno portato il club a conquistare lo Scudetto; riteniamo in tal senso di aver dato il nostro contributo e continueremo a darlo con sincera fiducia circa la continuazione di un percorso virtuoso che veda il Milan al vertice del calcio mondiale con l’ambizione di vincere.”