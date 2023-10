Comunicato UEFA, niente più partite in Israele fino a nuovo avviso

vedi letture

Per quanto riguarda la partita di qualificazione europea tra Belgio e Svezia, sospesa all'intervallo su richiesta e accordo delle due squadre, in seguito all'attacco terroristico che ha ucciso due tifosi svedesi a Bruxelles il 16 ottobre, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso oggi che:

• La partita viene sospesa e il risultato all'intervallo (1-1) viene confermato come definitivo

• Ad ogni squadra viene assegnato un punto con la classifica del Gruppo F che verrà aggiornata di conseguenza

• Qualsiasi sospensione è considerata scontata e i singoli cartellini gialli rimangono validi

Per assumere la suddetta decisione, il Comitato Esecutivo ha preso atto dell'impossibilità di disputare la restante parte della partita del giorno successivo; sia la Federcalcio belga che la Federcalcio svedese, date le circostanze, hanno espresso esplicitamente la volontà di non far disputare il tempo rimanente della partita e di considerare definitivo il risultato all'intervallo (1-1); il risultato di questa partita non incide sulla qualificazione del Gruppo F in quanto il Belgio è già matematicamente qualificato alla fase finale di UEFA EURO 2024 (insieme all'Austria) e la Svezia è matematicamente eliminata; i rispettivi calendari non consentono l'utilizzo di alcuna data nella prossima finestra internazionale di novembre, quando dovrà concludersi la fase a gironi preliminare della competizione, seguita dal sorteggio degli spareggi e dal sorteggio della fase finale del torneo.

Partite delle competizioni UEFA in Israele

Dopo un'approfondita valutazione dell'attuale situazione di sicurezza e protezione nell'intero territorio di Israele, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che nessuna partita delle competizioni UEFA sarà giocata in Israele fino a nuovo avviso.

Alla Federcalcio israeliana e ai suoi club Maccabi Haifa FC e Maccabi Tel-Aviv è stato chiesto di proporre sedi/stadi alternativi (che devono rispettare tutte le normative UEFA applicabili) al di fuori del territorio di Israele per le loro partite casalinghe da utilizzare per tutto il tempo questa decisione rimane in vigore.

Aggiornamento sulle prossime partite che coinvolgono squadre israeliane

La UEFA ha inoltre annunciato i seguenti rinvii:

Lega europea dell'UEFA

Villarreal CF-Maccabi Haifa (Gruppo F – giovedì 26 ottobre) è stata rinviata a mercoledì 6 dicembre 2023.

UEFA Europa Conference League

Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk (Gruppo B – giovedì 26 ottobre) è stata rinviata a sabato 25 novembre 2023.

UEFA Youth League

A causa della situazione attuale, la squadra giovanile del Maccabi Haifa ha ritirato la propria partecipazione al percorso Campioni nazionali della UEFA Youth League di questa stagione. La UEFA ne ha preso atto e ha confermato che la squadra giovanile dell'AC Sparta Praha è quindi qualificata al secondo turno del percorso Campioni nazionali.