COMUNICATO UFFICIALE - AC Milan e Matchwornshirt avviano una collaborazione

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

AC Milan lancia una collaborazione con la piattaforma globale di fan engagement MatchWornShirt per offrire ai tifosi di calcio di tutto il mondo l'opportunità unica di mettere le mani sulle maglie indossate dai giocatori rossoneri durante le loro partite.

La nuova collaborazione tra i due brand offrirà ai più di 550 milioni tifosi rossoneri in tutto il mondo l'opportunità di fare offerte per assicurarsi le maglie indossate dall'AC Milan in tutte le competizioni. Le maglie, che saranno raccolte alla fine del primo tempo di ogni partita, verranno messe all'asta non lavate, garantendo che mantengano gli elementi di gioco che le rendono dei pezzi di memorabilia così rari e unici.

Con il nuovo accordo, una parte del ricavato della vendita delle maglie indossate durante le partite andrà al Fondazione Milan, il braccio non profit del Club che ha recentemente festeggiato il suo ventesimo anniversario. Nel corso degli ultimi due decenni, la Fondazione ha realizzato oltre 230 progetti in tutto il mondo, offrendo il proprio contributo per promuovere l'accessibilità allo sport per tutti, nonché per fornire supporto educativo, sanitario e sociale, rispondendo alle esigenze della comunità in caso di emergenze e nella vita di tutti i giorni.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con MatchWornShirt. Questa nuova licensing parntership ci consente di coinvolgere e connetterci con la nostra fanbase in tutto il mondo in un modo unico ed emozionante, offrendo loro l'opportunità di possedere un pezzo di storia della loro amata squadra".

James Flude, Head of Business Development di MatchWornShirt, ha affermato: "AC Milan è uno dei Club più iconici del calcio mondiale e le loro maglie sono sinonimo del successo che ha contraddistinto la loro ricca storia nazionale ed europea. Siamo felici di portare queste maglie ai tifosi in Italia e in tutto il mondo".

Le aste per le maglie indossate durante le partite inizieranno solitamente all'inizio di ogni gara, consentendo ai tifosi di seguire l'azione mentre fanno offerte sulla maglia del loro giocatore preferito.

Tuttavia, i tifosi possono già mettere le mani sulle maglie delle recenti partite dei rossoneri contro Lazio e Roma, visitando il sito di MatchWornShirt: acmilan.matchwornshirt.com.