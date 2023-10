Con gli assenti di Milan-Juventus si può fare una squadra da alta classifica

Milan-Juventus è il big match della nona giornata di campionato di Serie A. Una gara che affonda la sua storia in quella del calcio italiano, ma che anche in questa annata può aver un peso specifico molto alto: i rossoneri e i bianconeri, con l'Inter, sono tra le formazioni più accreditate per la conquista dello scudetto. Il Milan ha già perso il derby e non può rischiare ulteriori passi falsi nei big match; i bianconeri, viceversa, affrontano il primo vero banco di prova in uno scontro diretto con una pretendente al titolo.

Qui Milan. A farla da padrona, però, sono le assenze, per entrambi gli allenatori. Stefano Pioli, nello specifico, dovrà rinunciare agli squalificati Maignan e Theo Hernandez, ma anche agli infortunati di lungo corso come Bennacer e Caldara, oltre alla new entry Chukwueze e al secondo portiere Sportiello. In dubbio, ma potrebbe farcela, anche Loftus-Cheek.

Qui Juventus. Ancora più in emergenza Massimiliano Allegri, che dovrà concludere la stagione senza Pogba e Fagioli. Il tecnico livornese deve fare a meno da tempo di Alex Sandro, ma la pausa per le nazionali gli ha tolto anche l'altro brasiliano Danilo. In dubbio, ma anche in questo caso con una certa dose di fiducia circa un eventuale recupero visto il rientro in gruppo, c'è pure Federico Chiesa.

Milan-Juventus, l'undici degli assenti (4-3-2-1): Maignan; Danilo, Caldara, Alex Sandro, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Pogba; Chiesa, Fagioli; Chukwueze.