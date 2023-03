Con il Tottenham serve l'estro di Leao: è il terzo per dribbling in questa edizione della Champions

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Con il Tottenham il Milan ritroverà dal primo minuto Rafael Leao, squalificato a Firenze. Notizia che non può che far felice Pioli e tutto l'ambiente rossonero: il portoghese è dietro solo a Vinicius e Dembelè come miglior dribblatore di questa edizione della Champions League e la sua fantasia servirà molto ai rossoneri per centrare il passaggio del turno. Lo riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina.