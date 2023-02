Con o senza Ibrahimovic: i numeri del Milan a confronto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione dell'imminente ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, il Corriere dello Sport ha proposto una tabella che mette a confronto il rendimento del Milan con o senza Ibra in campionato dal 2021 in avanti. Zlatan ha giocato 42 gare dal suo ritorno, 28 vinte, 8 pareggiate e 7 perse: il Milan in queste gare ha segnato 78 gol, una media di 1.9 reti ogni partita. La percentuale di vittoria superava il 66% e i punti ogni gara sono 2.2. Alcuni dati nel Milan senza Ibra sono rimasti invariati: quello delle vittorie, dei pareggi, dei punti per gara e della media gol. Ciò che è cambiato sono state le sconfitte (solo 4 ma a fronte di otto partite giocate in meno), i gol che sono 65 e la percentuale di vittorie che è un po' calata e si attesta di poco sopra il 64%.