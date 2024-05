Con Parma e Como in Serie A, ci saranno 9 proprietà straniere (Milan compreso) nel massimo campionato italiano

La Serie A cambia e con l'arrivo di Parma e Como dalla cadetteria saranno nove le proprietà straniere che il prossimo anno giocheranno nel massimo campionato. Il Corriere della Sera in edicola oggi dedica ampio spazio alla situazione presente nel nostro calcio: "Un italoamericano e i fratelli più ricchi d'Indonesia hanno appena celebrato i ritorni di Parma e Como in una serie A mai così internazionale. La prossima stagione infatti la metà dei club potrebbe essere guidata da proprietà straniere.

Per ora sono 7 (Atalanta, Bologna, Fiorentina, Genoa, Inter, Milan e Roma), con le promozioni di Parma e Como dalla B diventeranno 9 — già un record — e se una tra Venezia e Palermo sarà in grado di vincere i playoff di cadetteria si arriverà appunto a 10. Con lode per quegli imprenditori o magnati che sono riusciti a riportare le loro creature nel massimo campionato"