Conceiçao a Milan TV: "Abbiamo messo il 100%, ma ci sono altre cose da migliorare. Obiettivo sarà arrivare in Champions, che è il posto del Milan"

Intervenuto così ai microfoni di Milan TV, il tecnico rossonero Sergio Conceicao ha voluto commentare il derby pareggiato contro l'Inter

Una gara intensa

"Loro lo sentono, questa voglia, aggressività di vincere la partita oggi era al massimo. I ragazzi hanno messo il 100% della loro concentrazione focalizzata su ciò che dovevano fare, e su questo sono contento. Ovvio che dobbiamo migliorare certe cose, anche nell'errore dei giovani, non è facile ma vogliono migliorare come tutti noi"

Sul futuro

"In questi mesi che mancano vogliamo fare bene, siamo qui per migliorare insieme e giocare questi 4 mesi forti per arrivare bene alla fine e fare felice la nostra gente"

Obiettivo Champions

"Lo so che il campionato è importante, vogliamo arrivare nelle prime quattro per essere in Champions, che è il posto del Milan".