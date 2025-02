Conceiçao: "Abbiamo vinto l'unico trofeo che potevamo vincere, siamo in semifinale di Coppa Italia e in campionato, da quando sono arrivato io, abbiamo fatto 14 punti e il Napoli 15"

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa a San Siro al termine di Milan-Feyenoord, sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League e terminata con il passaggio del turno degli olandesi.

"Sono arrivato un mese e mezzo fa, ma mi fanno paragoni con allenatori che erano qui da anni. In questo mese e mezzo non si è lavorato con i titolari, si lavora in pochi con chi fa cose diverse. Abbiamo vinto l'unico trofeo che potevamo vincere, siamo in semifinale di Coppa Italia e in campionato, da quando sono arrivato io, abbiamo fatto 14 punti e il Napoli 15. Non è tutto perfetto, c'è tanto da lavorare. Ma bisogna ricordarsi di questo. L'atmosfera qui al Milan non è la migliore e l'espulsione lo dimostra: dobbiamo lavorare su questo a livello mentale sui giocatori. Credetemi, non è facile, non è facile".