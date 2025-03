Conceiçao ammette: "Dobbiamo trovare equilibrio per vincere le partite, perché le qualità tecniche le abbiamo"

Ennesima serata da dimenticare della stagione per il Milan che gicoa malissimo il primo tempo, nel secondo rimane in 10 e finalmente tira fuori il carattere andando a trovare il pareggio. Nel finale la beffa con il rigore trasformato al 98° dai biancocelesti, con i rossoneri sconfitti 2-1. Ai microfoni di Dazn, al termine della gara, è intervenuto il tecnico rossonero Sergio Conceicao.

Un estratto delle sue parole

"Credo che ci sono giocatori bravi tecnicamente e possono fare la differenza a livello offensivo ma devono mettersi in testa che sono importanti per la squadra anche in difesa. Abbiamo bisogno di trovare un equilibrio importante per vincere le partite, perché le qualità tecniche le abbiamo".

