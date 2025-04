Conceiçao: "Bisogna entrare in partita in modo diverso. Dobbiamo lavorare di più su questo"

Nel post partita di Milan-Fiorentina Sergio Conceiçao è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare l'emozionante pareggio per 2 a 2 contro la formazione di Raffaele Palladino. Queste le sue dichiarazioni: “Non possiamo entrare in partita nel modo in cui siamo entrati. Siamo al Milan, non si può avere un approccio alla partita del genere. I primi 15-20 minuti veramente brutti, siamo delusi per quello. Essere sotto 2-0 dopo dieci minuti della partita cambia un po’ il piano di gioco, quello su cui abbiamo lavorato. Dobbiamo lavorare di più su questo, per me è fondamentale. Questo è un film già visto più volte in questa stagione. Non è che non c’è voglia o determinazione o ambizione. Si vede che rincorrono sempre il risultato negativo, bisogna entrare in partita in modo diverso“.

Conceicao conclude: “I ragazzi a livello di gruppo e di capire che sono importanti tutti non c’è niente da dire, sono un bel gruppo. Bisogna lavorare su questo atteggiamento, quest’approccio alla partita, questa voglia di fare gol al primo secondo. Si vincono le partite al primo minuto, si perdono anche all’ultimo. Avevamo dei segnali positivi perché nell’ultima partita del derby eravamo rimasti concentrati, compatti ed equilibrati: è quello su cui stiamo cercando di lavorare“.