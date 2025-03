Conceiçao: "Come si allontana la negatività? Con i risultati"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Lecce, Sergio Conceiçao ha dichiarato sul momento del suo Milan:

Che settimana è stata per lei?

"È stato importante lavorare con alcuni giocatori su diverse situazioni su cui non abbiamo mai lavorato. Se parliamo di voglia non va bene, la voglia devono averla tutti. È una cosa che deve esserci tutti i giorni per chi entra qua a difendere questa maglia. In allenamento vedo chi mi dà più garanzie per iniziare la partita, tutti mi hanno dato una buona risposta. Poi sono io che devo scegliere la strategia migliore per vincere una partita difficile".

Come si allontana questa negatività?

"Con i risultati. Per ottenere i risultati abbiamo bisogno di due caratteristiche: lavorare al massimo, dobbiamo fare molto di più come squadra. Poi c'è un pizzico di sfortuna da migliorare. È tutto diverso quando si vince. Anche per me è una novità perdere tre partite di fila. Non c'è altra strada che lavorare. Bisogna credere e fare, lavorare con la massima convinzione".