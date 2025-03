Conceicao contro il suo ex portavoce: "Non capisco perché ha fatto questo. Lo capiremo nelle sedi legali"

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - "Mi dispiace questa situazione. Non capisco perché questo ex collaboratore ha fatto questo. Lo capiremo nelle sede legali. Non so se ha preso soldi, lo ha fatto sicuramente per cattiveria. Mi dispiace per tutti, per quelli che lavorano al Milan": lo dice Sergio Conceiçao, riguardo la versione diffusa dal suo portavoce secondo cui il tecnico portoghese non sarebbe soddisfatto della gestione del Milan e del centro sportivo di Milanello. Conceiçao, però, ha preso le distanze da quanto diffuso dal portavoce che ha poi dato le dimissioni.

"Moncada è qui tutti i giorni. Abbiamo avuto una settimana pulita di lavoro pieno. Sono uscito dal Porto con una situazione non bella, non nel migliore dei modi e non ho mai rilasciato un'intervista. Immagina allora che io sono qua a lavorare e mi metto a parlare di queste cose delicate. Nelle sedi legali ne risponderà, chi l'ha pagato e perché l'ha fatto", ha concluso. (ANSA).