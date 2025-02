Conceiçao: "Dispiace per i tifosi. Errori? A volte mi chiedo come sia possibile"

Intervenuto così nel post partita di Torino-Milan, il tecnico rossonero Sergio Conceicao ha parlato della partita appena conclusa da parte della sua squadra. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Conceiçao: “Dispiace per i tifosi presenti, dispiace per gli errori. A volte mi chiedo come sia possibile. Il Torino oggi senza tirare in porta era avanti 1-0. In questo momento prendiamo gol in situazioni strane e non è facile. Migliore in campo il portiere del Toro”.