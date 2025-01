Conceiçao: "Dobbiamo andare al 110%, il 100% non basta. C'è tanto da migliorare"

Sergio Conceiçao, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata contro il Cagliari:

Su quali concetti si spinge in questo momento?

"C'è bisogno di un po' di tutto. Dobbiamo vedere ogni partita come una finale, non possiamo lasciar passare il tempo e andare al 60%. Dobbiamo andare al 110%, nemmeno al 100%. Ci sono momenti del gioco che dobbiamo migliorare tanto perché nella fase offensiva quando perdevamo palla il recupero era sempre troppo basso. Anche con la palla il ritmo deve essere più alto, dobbiamo fare dei movimenti per far muovere la difesa avversaria. Dobbiamo essere intelligenti, lavorare. Anche sul piano tecnico abbiamo sbagliato cose semplici, complicando il momento quando si poteva giocare semplice. Non era tutto una bellezza perché abbiamo vinto la Supercoppa, non è adesso un disastro. Serve essere equilibrati".