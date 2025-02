Conceiçao è arrivato in Portogallo. Domani i funerali dello storico presidente del Porto Da Costa

Sergio Conceiçao è da poco atterrato in Portogallo. L'allenatore del Milan è infatti tornato in patria per rendere omaggio allo storico presidente del Porto Pinto da Costa, venuto a mancare nella giornata di ieri. Il lusitano ha fatto ritorno oggi ad Oporto anche per dare un ultimo saluto ad una figura che ha sempre definito essere come un secondo padre.

I colleghi di Cabine Desportiva hanno poi immoirtalato il momento dell'arrivo di Conceiçao nel luogo dove è esposta la salma di Pinto da Costa, i cui funerali si svolgeranno nella giornata di domani. Questo impegno non permetterà all'allenatore del Milan di presenziare in conferenza stampa alla vigilia della delicata partita contro il Feyenoord, ritorno dei playoff di Champions League. Come accaduto dopo la partita contro l'Hellas Verona, sarà dunque il dirigente Zlatan Ibrahimovic a parlare con i giornalisti, accompagnato questa volta anche da Fikayo Tomori.