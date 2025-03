Conceiçao e i troppi gol subiti: "Prima della conferenza ho avuto una riunione video con la linea difensiva per vedere cosa non abbiamo fatto bene"

In merito alla fase difensiva del suo Milan e al recupero di Loftus-Cheek, Sergio Conceiçao ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Marchegiani dice che ha l'impressione che il Milan non sappia difendere... Si capisce perché questa squadra, dal punto difensivo, continua a subire sempre gli stessi gol?

"Quando l'avversario fa gol c'è sempre un errore, che può essere collettivo o individuale. Ma succede dappertutto. Prima di venire qua ho avuto una riunione video con la linea difensiva per vedere cosa non abbiamo fatto bene. La transizione attacco-difesa la fanno, ma bisogna sapere come fermare il contropiede avversario. Possiamo farlo e dobbiamo farlo, abbiamo giocatori veloci. Stiamo lavorando tutti i giorni, sono contento di lavorare su situazioni su cui prima lavoravamo solo in video. Ora lavorando sul campo è diverso. Non è che da un giorno all'altro si riesce ad essere perfetti, tutti i giorni c'è qualcosa da migliorare ma stiamo facendo quello".

Come ha visto Loftus-Cheek?

"Non l'ho mai avuto per gli infortuni, ora sta al 100%. Non è ancora pronto per i 90 minuti, ma mi piace molto. È un centrocampista molto forte, arriva bene nell'area avversaria. Fisicamente è un mostro, spero di averlo a disposizione in questo finale di campionato. L'anno scorso ha fatto 10 gol, è un box-to-box di grandissima qualità".