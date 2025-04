Conceiçao: "Il mio percorso al Milan? Ne parlerò a fine stagione"

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Inter, Sergio Conceiçao ha parlato così in conferenza stampa:

La partita di domani può cambiare il giudizio della stagione?

"Dobbiamo fare il nostro lavoro. Partita importantissima per tutti: giocatori, chi lavora al Milan, per i tifosi. Una stagione positiva per il Milan sarebbe vincere lo Scudetto, andare in fondo in Champions League. Per un club storico dev'essere normale arrivare in finale di Coppa Italia".

L'approccio può essere diverso?

"In queste tipi di partite essere favoriti o no, a me non cambia. L'arbitro fischia e la partita in quel momento è quello che abbiamo preparato, la motivazione che abbiamo. Quello fa la differenza. La qualità l'abbiamo anche noi".

Come sta lei? C'è più nervosismo? Cosa pensa del percorso?

"Di queste cose ne parlerò a fine stagione. Su tutto quello che sono stati i sei mesi di lavoro, su quello che abbiamo fatto bene e meno bene"