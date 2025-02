Conceiçao immagina il Milan con un 4-4-2. Walker indispensabile per trovare equilibrio

È stato Sergio Conceiçao ad ordinare la rivoluzione negli ultimissimi giorni di calciomercato al Milan, non ci sono dubbi. Gli arrivi di Sottil, Joao Felix, Bondo e Santiago Gimenez hanno accontentato l'allenatore portoghese, che adesso può finalmente lavorare con una squadra composta, in gran parte, da giocatori scelti da lui.

Come successo a Porto, Conceiçao immagina anche il Milan con un 4-4-2. L'idea è quella di non privarsi di nessuno dei 4 grandi attaccanti che ci sono in rosa, con la consapevolezza, però, che c'è bisogno di equilibrio, sennò le partite non si vincono. Ed è per questo che il tecnico di Coimbra ha intenzione di affidarsi all'esperienza ed alla tecnica di Kyle Walker, che già mercoledì contro la Roma ha dimostrato di saper e poter guidare il proprio reparto.