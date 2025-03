Conceiçao: "Nel secondo tempo non siamo rientrati come volevamo, e loro hanno segnato. Poi però è venuto fuori il carattere dei miei giocatori"

Sergio Conceiçao ha parlato a DAZN al termine di Lecce-Milan 2-3. Questo un estratto dell dichiarazioni del tecnico rossonero dopo la vittoria in rimonta al Via del Mare.

"Nel secondo tempo non siamo rientrati come volevamo e loro hanno fatto il secondo, e in quel momento sembrava difficile ribaltarla: poi è venuto fuori il carattere dei giocatori e abbiamo ripreso. Alla fine è andata bene. Per l’atteggiamento della squadra e per il lavoro fatto in settimana i miei complimenti se siamo così a livello di base. Hanno avuto un atteggiamento che mi è piaciuto molto”.