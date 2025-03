Conceiçao pronto a scelte drastiche contro il Lecce

Dopo le tre sconfitte consecutive in campionato il Milan cercherà di rialzare la testa sabato pomeriggio allo stadio Via del Mare di Lecce contro la formazione dell'ex Marco Giampaolo. Considerato il momento fisico ma soprattutto mentale che sta attraversando, la trasferta salentina non sarà assolutamente semplice per la formazione di Sergio Conceiçao, ancora di più se aggiungiamo poi il fatto che l'ultima vittoria risale al 2020 (1-4).

La stagione è oramai andata, l'unica cosa che resta è onorarla al massimo, ed è per questo che l'allenatore portoghese potrebbe arrivare a prendere anche decisioni drastiche. Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che per la trasferta di Lecce Conceiçao punterà solo ed unicamente su chi lo segue al 100%, lasciando in panchina, o addirittura fuori dai convocati (soluzione estrema ma non da escludere), chi farà diversamente.