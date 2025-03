Conceiçao: "Quest'anno l'ambiente dall'inizio non è bellissimo. Noi cerchiamo di essere molto concentrati sul lavoro"

Queste le parole di Sergio Conceiçao in conferenza stampa sul momento difficile del Milan:

Nei momenti topici delle partite alcuni esponenti della squadra commettono qualcosa di imprevedibile e fuori contesto. Tutto questo è per caso conseguenza di un clima di emotività eccessiva? Mancanza di serenità?

"Noi cerchiamo di tranquillizzare i giocatori in quei momenti, non è che se le cose non vanno bene dobbiamo reagire con poca intelligenza. Quest'anno l'ambiente dall'inizio non è bellissimo, noi dobbiamo concentrarci su cosa possiamo controllare: la prestazione. I giocatori devono avere questa responsabilità. Ci sono momenti di una squadra che molti cercano di fare il passo giusto ma comunque non succede".

Dall'interno come state vivendo questa situazione?

"Cerchiamo di essere molto concentrati sul lavoro. Zlatan e Moncada sono tutti i giorni qua per fare il meglio per la squadra. Dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare, fuori sono liberi di giudicare. Qualcuno è stato anche il mio allenatore... Sacchi due mesi fa ha detto che ero un signor allenatore, oggi mi spacca tutti i giorni. Lui ha avuto grandissimi campioni ed ha vinto, gli ho anche mandato un messaggio e non mi ha risposto. Viviamo del momento, c'è grande rispetto, le persone possono dire quello che vogliono".