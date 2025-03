Conceiçao: "Questa squadra può vincere e perdere contro tutti. Stiamo lavorando per essere più equilibrati in campo"

vedi letture

Dopo la vittoria in rimonta contro il Lecce, Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa e ha rilasciato queste parole:

Sul match: "Ci hanno annullato due gol per fuorigioco, non c'è niente da fare. Abbiamo lavorato in settimana su alcune debolezze del Lecce e su alcuni punti forti. Abbiamo fatto un errore e abbiamo preso un gol su quello che avevamo preparato a livello di spazio tra le linee dove avevamo sempre trovato Pulisic e Musah. Abbiamo creato veramente problemi al Lecce, ma non siamo rusciti a fare gol. Eravamo sotto e abbiamo iniziato il secondo tempo non molto bene, prendendo anche il secondo gol. Nel momento difficile però è venuto fuori anche il carattere della squadra, sicuramente i cambi hanno dato qualcosa in più e sono stati bravi i ragazzi a crederci fino alla fine".

Sulla squadra rossonera: "Questa squadra può davvero vincere e perdere contro tutti. SE abbiamo più rimpianti o voglia di lavorare? Sicuramente voglia di lavorare perché quello che è stato detto è vero. Dobbiamo essere più equilibrati, se no ogni volta che l'avversario riparte ci crea dei problemi e una squadra grande non può permettersi questa cosa. Stiamo lavorando su questo e questa settimana è stata importante, abbiamo lavorato su tante piccole cose su cui non avevamo tempo di lavorare perché giocando ogni tre giorni non abbiamo fatto tanti allenamenti. Non sono felice di essere uscito dalla Champions, ma fa parte dell'evoluzione della squadra".