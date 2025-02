Conceiçao ritiene Leao essenziale, ma dovrà cominciare a partecipare anche in fase di copertura

Sergio Coceiçao potrebbe fare a meno di tutti in questo Milan, tranne che di Rafael Leao. La panchina di mercoledì contro la Roma è conseguenza di una tenuta fisica non ottimale del portoghese, che comunque è entrato in campo alla fine.

L'allenatore di Coimbra vuole costruire il nuovo Milan attorno al suo numero 10, che dovrà però cambiare atteggiamento, quantomeno in fase difensiva. A dirlo lo stesso Conceiçao, che nel post partita di Coppa Italia ha invitato Leao a fare di più e cominciare a partecipare attivamente alla fase di copertura, anche perché per le prossime 15 partite ci sarà bisogno della mano di tutti, perché un obiettivo ad oggi complicato come il quarto posto si raggiunge solo con ambizione e volontà.