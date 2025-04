Conceiçao: "Rovinare il triplete all'Inter? Domani è importante per noi"

Queste le parole di Sergio Conceiçao in conferenza stampa sulla sfida di domani di Coppa Italia contro l'Inter:

Cosa significa questa partita?

"I grandi club cercano di arrivare in fondo in tutte le competizioni. Noi abbiamo questa. Complimenti all'Inter per il suo percorso In Champions e campionato. Per noi è una partita fondamentale, vogliamo vincere molto e regalare ai tifosi questo titolo. Dobbiamo fare una grandissima partita, essere molto competitivi. Ogni partita è diversa dall'altra, è la quarta volta che affronto l'Inter quest'anno: questa vita di ogni partita dipende da quello che facciamo noi".

Come si affronta l'Inter?

"Abbiamo sempre aggiunto un quinto elemento nella nostra difensiva, alle volte Musah, altre Jimenez. Dipende da cosa vogliamo dalla partita e dal momento dell'avversario che in ogni partita cerca di fare qualcosa di diverso. Ci sono sempre l'individualità e la propria dinamica. Dobbiamo sfruttare i loro punti deboli e stare attenti ai loro punti di forza. Squadra che ha tanta dinamica e ricchezza con la palla ma anche noi abbiamo fatto cose fantastiche nella nostra dinamica offensiva. Difensivamente non siamo stati bravi in alcune cose e bisogna partire dalle fondamenta"

Inter stanca? Cosa ti aspetti?

"Loro sono in tante competizioni ma sono abituati, come anche noi. Oggi come oggi il recupero dei giocatori è fatto velocemente. Ho visto la partita con il Bologna, mi piace vedere. Hanno una rosa ampia e la qualità c'è sempre"

Motivazione ulteriore rovinare il "Triplete" all'Inter?

"No. La motivazione non viene dall'avversario ma dal nostro lavoro giorno dopo giorno, viene dal lavoro di oggi, su che cosa dobbiamo fare per creare difficoltà al nostro avversario. Queste cose non entrano in spogliatoio. La partita più importante per noi è domani"