Conceiçao su Gimenez e Felix: "Un periodo di ambientamento è assolutamente normale, la Serie A..."

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Inter in Coppa Italia, Sergio Conceiçao ha dichiarato su Santiago Gimenez e Joao Felix:

Hai parlato in questi giorni con Santiago Gimenez?

"Un periodo di ambientamento è assolutamente normale. Gimenez arriva, fa 4,5 gol, poi ha un calo. Ma succede a tutti i giocatori perché quello italiano è uno dei campionati migliore al mondo. L'aiuto più grande che gli posso fare, è che quando sono arrivato in Italia mi hanno dato della pippa, poi ho fatto gol in finale di Supercoppa contro la Juventus e mi hanno dato della 'pippina'. Alle volte è meglio lasciarlo nel suo spazio e guadagnare quella fiducia che lui ha".

Su Joao Felix cosa ci dice?

"La stessa cosa che ho detto di Santi. Non è facile. Ma è normale questa cosa tra i giocatori, a me piacciono quelli che parlano perché la comunicazione è molto importante. La personalità, la comunicazione".