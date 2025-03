Conceiçao su Leao: "Anche se parte dalla panchina vuole dare sempre il massimo per la squadra"

Dopo la vittoria in rimonta contro il Lecce, Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa e ha rilasciato queste parole:

Sulle scelte di formazione: "Abbiamo giocato con tre centrocampisti dove ne avevamo due, Reijnders e Musah, che dovevano andare a prendere i loro due centrocampisti. Bondo era importante davanti alla difesa per dare maggiore sicurezza, anche sulle seconde palle. Eravamo più compatti come squadra secondo me con quello schieramento".

Su Leao: "È un grandissimo giocatore. I giocatori di qualità per me devono iniziare sempre la partita, ma c'è da lavorare sulla partita e delle volte per una ragione o l'altra non parte titolare. Rafa, anche se parte dalla panchina, vuole dare sempre il massimo per la squadra e questo mi piace ancora di più rispetto a quando fa assist o gol".