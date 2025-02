Conceiçao su Leao: "Quando è subentrato ha fatto bene. Domani titolare? Non ve lo dico.."

Intervenuto così in conferenza stampa, mister Sergio Conceicao ha risposto alle domande dei giornalisti presenti allo stadio de Kuip. Questo un estratto delle sue parole alla vigilia di Feyenoord-Milan:

Domani sera vediamo dall'inizio tutti e quattro i tuoi campioni in attacco?

"Sono più di quattro (sorride, ndr). Non è che abbiamo tante soluzioni. Abbiamo 15 giocatori di movimento più i ragazzi. Per gli infortuni e i ragazzi che non sono in lista abbiamo questa difficoltà. Gli allenatori devono trovare soluzioni, questi quattro sono in lista e domani vediamo"

Dopo due panchine consecutive qual è la condizione di Leao? È pronto per fare il titolare?

"Rafa è a disposizione come nelle partite precedenti. È stata una scelta mia di non farlo giocare da titolare. Quando è entrato ha fatto bene, ha fatto come vogliamo noi. È a disposizione. Non dico se gioca titolare".