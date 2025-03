Conceiçao su Pulisic: "A Bologna avrebbe dovuto giocare dall'inizio, ma il dottore mi ha sconsigliato perchè non ancora pronto"

vedi letture

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan è intervenuto così quest’oggi in conferenza stampa prima della partita di domani sera contro la Lazio. Tra analisi dell’avversario e considerazioni sull’attuale momento dei rossoneri, questo un estratto delle sue parole:

Sul momento di Pullisic

"Il giorno della partita col Bologna il dottore mi ha detto che non poteva iniziare la partita. In quel momento devo trovare la soluzione, devo spostare Musah e mettere Joao che non doveva giocare dall'inizio. Vi dico la verità. Ha un piccolo problema fisico da un mese e dobbiamo gestirlo, si vede nella sua freschezza fisica".

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: domenica 2 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Passeri – Costanzo

IV ufficiale: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Pezzuto