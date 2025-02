Conceiçao tuona: "Atteggiamento? Ma di cosa? E' una questione di orgoglio. Dobbiamo pensare a dare il meglio di noi stessi"

Altra giornata nera per il Milan che continua a fallire occasioni su occasioni: sconfitta per 2-1 in casa del Torino, vera e propria bestia nera fuori casa, con due orrori difensivi clamorosi. Il Diavolo perde un'enorme opportunità dopo che nel pomeriggio il Bologna aveva perso a Parma e la Lazio pareggiato contro il Venezia. Ai microfoni di Dazn è intervenuto Sergio Conceicao, tecnico del Milan. Le sue dichiarazioni.

Errori che si ripetono tante volte... È realistico riuscire a correggerli?

"Noi facciamo il nostro lavoro. Io prendo tutte le responsabilità davanti a voi e ai tifosi, perché sono la faccia della squadra. Poi ognuno in spogliatoio prende le sue responsabilità. Dobbiamo guardarci in faccia e vedere cosa non sta andando. Atteggiamento? Atteggiamento cosa?! È orgoglio. Andare a casa pensando che c'è allenamento e dare il meglio di noi stessi".