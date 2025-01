Conceiçao: "Vogliamo fare una partita positiva e vincere. Scossa? Arriva con il lavoro"

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dal 'Maksimir' alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria, valida per la ottava e ultima giornata della Champions League Phase e in programma domani alle 21:00 in Croazia.

La preparazione alla partita:

"Oggi abbiamo fatto sul campo con tutto il gruppo 40 minuti, per me non è l'ideale ma lo sappiamo. Con quello che studiamo cerchiamo di fare una partita positiva e vincere".

È stato qualche giorno turbolento. Ha dato una scossa quell'episodio?

"Non abbiamo bisogno di cose che non sono interessanti per dare la scossa. La scossa viene col lavoro, con la motivazione di giocare nella miglior competizione al mondo per club. Vogliamo concludere questa fase nel migliore dei modi. La motivazione la troviamo ogni giorno che andiamo a Milanello. Abbiamo questa responsabilità di difendere un club come il Milan. È la cosa più importante".