Condò: "Anfield punto di partenza e non di arrivo per il Milan"

Paolo Condò nel pre-partita di Liverpool-Milan è intervenuto a Sky Sport 24, dando un parere sulla formazione di Stefano Pioli: "È molto importante che il Milan consideri questa partita come un punto di partenza e non un punto di arrivo. Fino ad un paio di anni fa, secondo me, i giocatori del Milan erano soverchiati dal peso del passato di questo club. Si sentivano inadeguati a rappresentare un club che dopo il Real Madrid in Europa è quello che ha vinto di più. Probabilmente la presenza di Paolo Maldini non è casuale anche come parafulmine. Il Milan che vinca o che perda o che pareggi stasera, il Milan che va a giocare con la Lazio e che mi è piaciuto moltissimo domenica è un Milan che non sente più questo peso”