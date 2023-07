Condò: "Baldanzi può essere l’uomo da mettere sulla trequarti del Milan"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport per commentare l’interesse del Milan per Tommaso Baldanzi dell’Empoli: “Sono in attesa di un’operazione da parte dei club italiani, un’operazione che riguarda Baldanzi. Credo che ormai sia maturo per lasciare Empoli e andare a giocare, non ti dico da immediato titolare, però certamente da giocatore che si propone per una grande squadra italiana, una squadra che gioca in Europa. Se già mi aveva esaltato con il campionato dell’Empoli ha finito di convincermi a livello internazionale con il Mondiale U20. Baldanzi quindi può essere un’idea.

Poi per le compatibilità economiche bisogna vedere, ma non credo che costi moltissimo. Può essere lui l’uomo da mettere sulla trequarti del Milan. Vorrei vederlo in una grande squadra”.