Condò: "Ce ne sarebbe d’avanzo per definire la stagione del Milan negativa..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Condò, sulle pagine di Repubblica, ha commentato così la stagione del Milan: "Un campione in carica che sul campo arriva quinto, e guadagna il sospirato pass per la Champions solo grazie alla penalizzazione della Juve, non ha replicato la brillante stagione passata. Sul conto del Milan pesa anche la brutale sconfitta in Supercoppa — annuncio di una primavera da incubo nei derby — e un’uscita dalla coppa Italia al primo turno in campo. Ce ne sarebbe d’avanzo per definire la stagione negativa, se non fosse per la semifinale di Champions, traguardo all’altezza dei Milan migliori, che da sola vale un’ampia sufficienza, diciamo 6.5. Il campionato, poi, va analizzato con cura: nella classifica degli scontri diretti fra squadre “europee” il Milan è secondo assieme alla Lazio — pure lì prevale il Napoli — a riprova che il valore dei titolari resta elevato.

Sono mancate le riserve: contro le formazioni della parte destra della classifica — quelle che implicano il turnover — ha lasciato per strada ben 21 punti. E poi il Milan ha il primato dei gol casalinghi, 41, ma fuori è nettamente sotto. Non a caso il suo è il differenziale casa/trasferta più pronunciato: 16 punti (43-27). La consolazione è che Leao, ancora cresciuto a quota 15 gol, abbia firmato il prolungamento del contratto".