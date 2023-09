Condò: "Con il Milan Pioli ha costruito il suo salto di qualità fatto di bel calcio"

vedi letture

Paolo Condò, opinionista, si è così espresso a SkySport su Pioli: "Il salto di qualità è stato molto più complicato di Inzaghi, perché per lungo tempo ha avuto l'etichetta di un allenatore per squadre al massimo da Europa League. Venne chiamato al posto di Giampaolo quando stava per firmare con il Genoa dopo la chance all'Inter, dove era stato esonerato. Rischiava di restare con l'etichetta addosso di: questo è buono fino a un certo punto. Invece con il Milan ha costruito questo salto di qualità fatto di bel calcio".