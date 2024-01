Condò: "Conte ombra scura su Pioli. L'allenatore del Milan ha fatto un ciclo importante, potrebbe essere concluso"

Paolo Condò ha parlato di Antonio Conte a Calciomercato - L'Originale. Ecco le sue parole sull'allenatore italiano, sul quale i rumors si sprecano per cercare di capire quale sarà la sua prossima squadra: "Conte ombra scura per Pioli e Mazzarri. Il Napoli cambierà sicuramente, il Milan non lo so, Pioli ha fatto un ciclo molto importante, potrebbe essere concluso. Chi non teme più Conte è sicuramente Allegri".

Antonio Conte è senza squadra dalla scorsa stagione, quando si è lasciato non senza polemiche con il Tottenham, dopo essere stato eliminato, tra le altre cose, proprio dal Milan agli ottavi di Champions League. L'allenatore ha preferito tornare in Italia per stare vicino alla famiglia, quindi è facile pensare che possa essere interessato a una sistemazione proprio nel Bel Paese.