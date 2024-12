Condò: "Dove vai senza attaccanti che segnano poco? Nel Milan questa cosa è abissale"

Paolo Condò è intervenuto negli studi di Sky per commentare il momento difficile del Milan:

A giugno servirebbe un grande centravanti, da 20-25 gol

"In diverse nostre squadre, e nel Milan è abissale questa cosa, ci sono attaccanti che non segnano o segnano pochissimo. Dove vai se hai un centravanti che segna pochissimo?".

Difficile trovare un attaccante a prezzi abbordabili, sia per costi di cartellino che d'ingaggio

"Anche dentro la politica del risparmio un pezzo grosso te lo devi garantire. Il Milan ha mostrato di avere un eccellente vivaio: un paio di posti li lasci a loro. Ma per il centravanti ci vuole una bistecca, non ci vuole uno sfilatino".