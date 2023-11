Condò duro: "Il Milan è in crisi. Un punto su dodici disponibili dopo la pausa. Jovic inadeguato"

Paolo Condò ha espresso un commento duro sul Milan dopo la sconfitta dei rossoneri in casa contro l'Udinese per 1-0. Questo il commento del giornalista negli studi di Sky Sport 24: "Il Milan è in crisi. Dall’ultima pausa nazionale ha fatto un punto su 12.

Soprattutto se vai a vedere i numeri alla voce gol segnati: ha subito un gol di più rispetto all’anno scorso ma ha fatto 18 gol e l’anno scorso ne aveva fatti 24. Oggi Pioli ha provato a dare una risposta ed è dovuto precipitosamente tornare sulla sua decisione: Jovic una volta di più inadeguato. Impressiona che il Milan sia stato realmente pericoloso solo nei minuti di recupero del secondo tempo".