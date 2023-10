Condò: "Grave fatto scommettere sulla propria squadra, vanno fatte distinzioni sulle accuse"

Intervenuto così ai microfoni di Sky Sport, il duro affronto di Paolo Condò nei confronti della situazione attuale che ha come principale protagonista il tema del calcio scommesse: "Sono davvero affranto per quanto accaduto, vanno fatte delle specifiche distinzioni: scommettere sulla propria squadra è un reato gravissimo, mentre la ludopatia o il gioco d'azzardo come può essere lo stesso poker è una cosa diversa. Andranno prese severe scelte per chi ha ha sbagliato".